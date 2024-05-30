FILSON ダブルマッキーノクルーザー バッファローチェック

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商品詳細
2209233ブランドFILSONフィルソン[サイズ表記]42[実寸]裄丈88cm身幅 66.0cm着丈 77.0cm袖丈 --cm総丈 --cm[採寸備考]肩幅ラグラン※採寸は平置きで計測しております。※多少の誤差はご了承ください。[状態]右袖に僅かな小穴がございます。着用に問題はございません。[その他備考]--.
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