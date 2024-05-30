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商品詳細
K18 馬蹄ダイヤペンダントトップ ダイヤ：0.37ct富や幸運をもたらすと言われている馬蹄モチーフ。メレダイヤを贅沢に施した高級感溢れる馬蹄のペンダントトップ。オリジナリティーにこだわり、エッジがたった曲線が美しいスタイリッシュでシンプルな形にしました。全体サイズ：縦約27㎜、横約16㎜。バチカン内径：縦約6㎜、横約5㎜。グラム 約4.71gご購入前にご連絡ください。宜しくお願い致します。STARJEWELRYスタージュエリーSJXエスジェイエックスTENDERLOINテンダーロインex'positionエクスポジションjimy'scharmerジミーズチャーマーEYEFUNNYアイファニーDAMIANIダミアーニNOMBREノンブルTIFFANY\u0026CoティファニーFREDフレッドBloodyMaryブラッディマリーJustinDavis ジャスティンデイビスDEALDESIGNディールデザインArtemisClassicアルテミスクラッシックROYALORDERロイヤルオーダーLIONHEARTライオンハート材質···ゴールド
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宝石K18 馬蹄ダイヤペンダントトップ ダイヤ：0.37ctの卸専門通販 ...
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K18 馬蹄ダイヤペンダントトップ ダイヤ：0.37ct
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