【HUGO BOSS】ヒューゴボス　ヘリンボーン　TESSE BIELLA 2B

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商品詳細
ヒューゴボスのセットアップスーツになります。LANIFICIOTESSEBIELLA社製のヘリンボーン柄の生地が【漂う高級感】を感じさせます。上着 サイズ48着丈75cm身幅50cm肩幅43cm袖丈63cmパンツ サイズ50ウエスト82cm総丈94cm股下70cmワタリ27cm裾幅17cmカラー···グレー
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