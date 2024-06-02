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【HUGO BOSS】ヒューゴボス　ヘリンボーン　TESSE BIELLA 2B
商品番号 J12906208276
商品名

【HUGO BOSS】ヒューゴボス　ヘリンボーン　TESSE BIELLA 2B
ブランド名 ヒューゴボス
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヒューゴボスのセットアップスーツになります。LANIFICIOTESSEBIELLA社製のヘリンボーン柄の生地が【漂う高級感】を感じさせます。上着　サイズ48着丈75cm身幅50cm肩幅43cm袖丈63cmパンツ　サイズ50ウエスト82cm総丈94cm股下70cmワタリ27cm裾幅17cmカラー···グレー
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