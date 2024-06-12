【新品未使用】シュプリームSupreme x ダニエル ジョンストン　Tシャツ

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シュプリームが故ダニエル・ジョンストンとの最新コラボアイテムを発売 ...



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4/18発売！シュプリーム (SUPREME) × ダニエル・ジョンストン（Daniel ...



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【新品未使用】Supreme(シュプリーム)とDanielJohnston(PizzaTee)コラボTシャツ撮影のため開封しました。たたみジワございますが新品未使用です。■ブランド：Supreme■サイズ（cm）：着丈75cm、身幅51cm■素材：100%cotton■カラー:ブラックSUPREMEDANIELJOHNSTONPizzaTeeーーーーーーーーーーーーーーーーー◆商品は全て送料込みエアパッキンと封筒、紙袋など簡易包装にする場合もございます。◆購入の際にはコメントは［不要］コメント欄でやり取り中でも、即購入の方が優先になります。◆同梱ができる場合は、値引き可能ですので、購入前にお気軽にご連絡下さい。◆商品や配送について、ご質問等がある場合は購入前にコメント頂ければ迅速に対応させて頂きます。 ◆喫煙者いません。断捨離で気に入っていたものを出品しております。細かい事が気になる方や神経質な方は、ご購入をご遠慮頂ければ思います。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック