ヴェルサーチ カードケース

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商品詳細
古いヴェルサーチのカードケースです。全体的に使用感があり、コバは裂けている部分もありますが、使用上は問題ないです。素材···本革カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/sci-fi117447.html
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