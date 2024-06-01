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ヴェルサーチ カードケース
商品番号 O64927136010
商品名

ヴェルサーチ カードケース
ブランド名 ジャンニヴェルサーチェ
特別価格 税込 1,743 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古いヴェルサーチのカードケースです。全体的に使用感があり、コバは裂けている部分もありますが、使用上は問題ないです。素材···本革カラー···ブラック
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