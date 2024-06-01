クリームソーダ　豹柄　黄色　長財布　レア

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30年位前に購入しました。ステッチにほつれなどは見当たりません。タグにある電話番号は初期の物ですね。カード入れの部分にあるスタンプは金文字です。タグは擦れてる部分がありますね。画像参照願います！！中生地には破れあります。小銭入れも破れあります。お札入れでお使いください。商品ブランド、使用感、年季など、ご理解のあるかたのみご購入検討願います！発送は、定形外郵便予定です。それ以外の発送希望のかたは、ご負担ください。クリームソーダ ペバーミント ピンクドラゴン ロカビリー フィフティーズ 長財布