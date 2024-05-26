ローキャップ 帽子 ニューエラ UK グレー系 NE001-Z-GRA

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※コメント無し即購入OK！※※宅配便をご希望の方はメルカリ便も対応可能です。この場合は、差額のプラス送料のご請求がございますので購入前にお声がけ下さい。商品名：NEWERAUK9FORTYCAP品番：NE001-Z-GRA状態：新品未使用カラー：Graphite ※チャコール系、グレー系カラーサイズ：OneSize（※頭周り56.0-61.0cm、ツバの長さ7.0cm、側面から見た高さ11.0cm）※サイズ測定は多少の誤差がございますがご了承下さい。素材：100％Cotton生産国：Chinaコメント：本商品は、正規ルート入荷の正規品となります。大人気キャップブランド「NEWERA-ニューエラ」UKモデル。エイジングも楽しめるコットン製で、サイド部のブランドロゴ刺繍もポイント。タウンユース、アウトドア、スポーツなど様々なシーンで年中活躍します。ユニセックスに使えるシンプルなデザインなので、サイズが合えばレディース（女性）にもオススメです。ツバにはしっかりと「9FORTY」のラベルシールが◎フリーサイズで無段階調整可能なアジャスタブルベルトを装備しています。▼商品一覧▼#キャップ_IHG#ハット_IHG#ニット_IHG#アクセサリー_IHG#New_Era_IHG#帽子#キャップ#ハット#CAP#HAT#メンズ#レディース#キャンプ#アウトドア#アメリカ#USA#インポート#ブランド#海外ブランド#ファッション#アパレル