DIR EN GREY スポーツバッグ

DIRENGREYTOUR22PHALARIS-Vol.I-OFFICIALGOODSスポーツバッグ素材：PUサイズ：44cm×25cm×25cmとても気に入って購入しましたが、使うのがもったいなくて未使用のまま暗所に保管してました。この度急にお金が必要となったため泣く泣く出品します。（気が変わって出品を取り下げる 可能性が有ります）DIRENGREYを好きな方にお譲りできれば幸いです。11月から新たに始まるTOURのお供にいかがでしょうか。宜しくお願いいたします。#DIRENGREY



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