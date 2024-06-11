【専用】grecoAG-650THE YELLOW MONKEY EMMAと本

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⚫︎本（写真、画像最後）一生使える「仕事の基本」トップ1%に上り詰める人が大切にしている⚫︎ギターGrecoAG-650THEYELLOWMONKEYEMMAMODELシリアルナンバー:C025993MadeinJapan20年ほど前に購入、今回引っ越しに伴い手放したく出品となります。ケースはありません。金属部のくすみ、小さな打ち傷と言った具合になっております。著しく外観を損なうような傷は見受けられます。細かい擦り傷などの中古コンディションを良くご理解頂いた上でのご検討をお願い致します。#GRECO#THEYELLOWMONKEY#EMMA#菊池英昭★グレコAG-650Apollo★THEYELLOWMONKEY菊地EMMA英昭★90年代後半★国産日本製ジャパンビンテージMadeinjapan今も尚愛され続けられてる\"THEYELLOWMONKEY\"のギタリスト、菊地\"EMMA\"英昭氏の使用モデルで有名なApollo!モズライトを連想させるオフセットボディシェイプとスパークルシルバーです。22フレット/ボルトオンネックネック：メイプル指板：ローズウッドコントロール：2Vol/1Tone●スケール：約628mm●重量：約3.7kgヘッドのトップとジャック付近に塗装の欠けがあります。（写真参照ください）若干の擦り・傷打コンがあります