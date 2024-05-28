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89年homme plus 3way キルティングブルゾン
商品番号 R49447061158
商品名

89年homme plus 3way キルティングブルゾン
ブランド名 コムデギャルソンオムプリュス
特別価格 税込 24,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

commedesgarconshommeplus3wayキルティングブルゾンです。1989年製で、かなり貴重なアイテムかと思います。ライナーの取り外しが可能で3つの仕様になります(写真1.2.3枚目)コレクションとして所持していましたが着ることがないので出品しました本体　ウール100ライナー　ウール100キルティング　キュプラ100サイズ表記はMです着丈59肩幅47身幅54袖丈58(素人採寸です)キルティングの袖先にダメージがありますが、ほかに目立った傷や汚れはないかと思います。(写真7枚目)yohjiyamamotopourhommeY’sワイズ女優牡丹97SSヒマワリ　蝋人形期　花と少年期　ジプシー期　アジアの不良期　鹿鳴館　コムデギャルソン　ヴィンテージthenorthface/hare/beamsurbanreserch/unitedarrowstommyhilfiger/chaopanic/rageblue/yohjiyamamoto/commedesgarconsundercover/miharayasuhiro/ganryupaulsmith/limifew/ohta/edwinahorlY-3/nozomiishiguro/kanata/limifewmybeautifullandret/ethosensetricot/girl/hommeplus/hommejunyawatanabe/man/hare/isseimiyakeviviennewestwood/burberry/bluelabelblacklabel/edwinahorl/shareef/LADMUSICIAN/lotholon/JeanPaulGAULTIER/discord/syte/vintage/evergreenMr.GENTLEMAN/UNUSED/NANENUMBERNINE/TheSoloist/
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