☆美品☆ COACH ベルト 柄 黒 ブラック シグネチャー

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。・最初にプロフィールを必ずご確認お願いします☆・価格交渉はフォロワー様からのみ承ります(^o^)・購入後等の質問はお控え頂きますようお願い致します。・購入後のお礼は発送連絡と共にさせて頂きます♪○商品☆大人気☆COACHベルト柄黒ブラック○状態【B】S新品未使用A未使用に近いB目立った傷や汚れなしC多少の傷、汚れありD傷や汚れありEジャンク○詳細目立った汚れ等ありません。○サイズ長さ104cm○カラー黒ブラック系画像参照○素材レザー○配送2日～3日程度で発送いたします余裕を持っての設定とさせていただいています宜しくお願いします○購入場所ブランドオークションD-2976
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