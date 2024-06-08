389Y ルイヴィトン 二つ折り財布 ノマド レディース メンズ兼用

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管理番号0大手買取店で鑑定済みになります。鑑定される箇所は全て画像に挙げておりますのでご確認くださいませ！★★ご挨拶★★販売実績1万点突破当店商品は全て【送料込】でご対応しております。清掃は女性スタッフが専属で丁寧に仕上げております。ブランドルイ・ヴィトン商品内容二つ折り財布★女性ショップオーナーだからこそできること★女性目線の【清潔】【安心】【信用】を一番大切に商品を販売致します★安心の約束♪1.清掃は入念に2.梱包は厳重に3.発送は最短即日当ショップでは上記事項をお約束致します！★★発送地域★★★★【離島】は対応できません。★★★あくまで、中古品ですので、落ちない汚れ、スレ、小傷もあるジャンルの家電もありますので、神経質な方は購入はご控えくださいませ。※箱は撮影用のため付属いたしませんのでご了承くださいませ。★その他販売商品★テレビ電子レンジオーブンレンジ炊飯器トースター掃除機ブルーレイレコーダーDVDプレーヤーブランドバッグアクセサリー★最後まで読んでいただきありがとうございます！当店では販売だけでなく、お取引後も安心して商品を使っていただけるよう努力致します(^o^)手帳サイズ...A6サイズカラー...ブラウンカラー...ブラウン財布形...二つ折りカラー...ブラウン素材...本革