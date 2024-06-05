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商品詳細
BVLGARI表参道店があった際、そちらで約60,000円で購入したものです。珍しいDOPPIOTONDO(ドッピオトンド)のゴート革の二つ折り長財布です。・カラー：黒(金具はゴールド)・サイズ：(約)縦10×横19×厚さ2cm・内側：カードポケットx6、札入れx1、小銭入れx1、オープンポケットx4・付属品：なし・補足：サイドにすり傷があります。写真5と6枚目
http://narcologia.ru/goods/forthcoming687892.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome434743.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei238271.html
BVLGARI長財布(DOPPIO TONDO)
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BVLGARI長財布(DOPPIO TONDO)
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