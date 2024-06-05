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BVLGARI長財布(DOPPIO TONDO)
商品番号 X25081102802
商品名

BVLGARI長財布(DOPPIO TONDO)
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BVLGARI表参道店があった際、そちらで約60,000円で購入したものです。珍しいDOPPIOTONDO(ドッピオトンド)のゴート革の二つ折り長財布です。・カラー：黒(金具はゴールド)・サイズ：(約)縦10×横19×厚さ2cm・内側：カードポケットx6、札入れx1、小銭入れx1、オープンポケットx4・付属品：なし・補足：サイドにすり傷があります。写真5と6枚目
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