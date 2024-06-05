◾️早い者勝ち！◾️クロムハーツ◾️二つ折り財布◾️1zip◾

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※匿名配送です。※基本的に、ご購入後24時間以内に発送します。※送料無料です。こちらはクロムハーツの二つ折り財布です。約25年ほど前に、岩手県盛岡市のガルフインテレクチュアルギャラリーという正規代理店に勤めていた知人から購入したものになります。お店にはコロッケさんとか藤井フミヤさんなど著名人も多数来店していました。当時保証書といった物がまだ無い時代で、ギャランティ、インボイス等はありません。付属品はありませんのでお財布のみになります一時期カードなども入れてお尻のポケットに入れて使用していたため、多少型崩れがあり、シルバー部分のくすみもありますが、皮もまだしっかりしていて、ジップの動きも滑らかでまだまだ活躍出来そうです。発送は防水対策をした上でゆうゆうメルカリ便のゆうパケットポストにて行います。カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···二つ折り素材···本革