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グレイトフルデッド　ヴィンテージ　バンドTシャツ　90s タイダイ
商品番号 H72332929319
商品名

グレイトフルデッド　ヴィンテージ　バンドTシャツ　90s タイダイ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GreatfulDeadの90年代のTシャツです。他に見たことないが無い珍しいデザインだと思います。状態も良いです。大きいサイズなのでスウェットやフーディの上から来れるので冬でも活躍すると思います。実寸肩幅60袖丈23身幅58着丈70フォローしてくれた方500円OFF実施中!supremestorymfgonlineceramicsundercoverpinkfloyd
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