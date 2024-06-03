グレイトフルデッド　ヴィンテージ　バンドTシャツ　90s タイダイ

GreatfulDeadの90年代のTシャツです。他に見たことないが無い珍しいデザインだと思います。状態も良いです。大きいサイズなのでスウェットやフーディの上から来れるので冬でも活躍すると思います。実寸肩幅60袖丈23身幅58着丈70フォローしてくれた方500円OFF実施中!supremestorymfgonlineceramicsundercoverpinkfloyd



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