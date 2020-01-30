Louis Vuitton ルイヴィトン ポケット付きTシャツ サイズS

ネックVネックカラーグレー系季節感春、夏、秋サイズS※日本サイズで男性のMぐらいかと思いますルイヴィトン新宿店で購入した正規品です。購入価格114,000円下の部分に小さな穴があります。写真を確認の上、ご購入お願いします。送料は別でお願いします。



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