【HYSTERIC GLAMOUR】人気デザイン!!　ヒスガール　Tシャツ

ご覧いただきありがとうございます。♛閲覧いただいた皆様にお得な情報♛当店ではフォロワー様限定でお得な”割引”を行なっています!!割引金額の詳細はプロフィールからご確認下さい(^^)90s90年代をはじめ、トレンドなジャケットやスウェット、パーカーをメインにメンズからレディース、ユニセックスな商品まで揃えております！似たようなジャンルの商品をお探しの方はこちらから↓#古着屋LucidaTシャツ▪️説明▪️【HYSTERICGLAMOUR】デザイナーの北村信彦が東京モード学園を卒業後,アパレルメーカーであるオゾンコミュニティに入社し,入社直後の1984年に立ち上げたブランドである”HYSTERICGLAMOUR(ヒステリックグラマー)”「ロックとファッション,そしてアートの融合」をブランドコンセプトとして掲げ,創設者兼デザイナーである北村信彦自信が影響を受けた1960年代後半〜1980年代前半にかけてのミュージック,ファッション,サブカルチャーなどからインスピレーションを受けてデザインされているアイテムが展開されています。HYSTERICGRAMOURhytericgramourヒステリックグラマーヒスガールセンターロゴボックスロゴスクエアプリントフロントプリントストリートtシャツｔシャツカットソー春物夏物。▪️ブランド▪️hystericgramour ヒステリックグラマー▪️サイズ▪️【M】着丈:61身幅:43肩幅:43袖丈:21▪️カラー▪️ブラック ホワイト レッド ブルー イエロー ピンク/ 黒 白 赤 青 黄 桃※写真とは若干色味が異なる場合がございます。▪️素材▪️コットン100%▪️状態▪️ランク【A】 使用感ややあります。フロント裾部分に薄いシミ有。usedとしては比較的コンディションの良い1着です!古着初心者の方にもご着用可能な1着です^^ ※写真と合わせてご参考にお願い致しますお取り引き詳細に関しましてはプロフィールをご覧下さい‼︎こちらにもオススメ商品を大量出品中です(\u003e◡\u003c)#古着屋Lucida



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