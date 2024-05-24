Louis Vuitton ルイヴィトン 長財布 M30501

【商品名】LouisVuittonルイヴィトン型 番M30501シリアルMB2159素 材タイガレザーサイズ幅19×高さ10×マチ1.5ｃｍ付属品保存袋※イニシャル消してますカラー···ブラック財布形···長財布素材···本革●その他、注意事項写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。万が一偽物・コピー商品が確認された場合、着払いにて素早く返品承ります。安心してご購入ください☺︎︎▶返金保証！▶即購入OK！▶お値引き交渉OK！▶フォロー割引します！▶気軽にコメント下さい⸝⸝⸝♡︎



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