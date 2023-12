定価12100円　2023A/W Classic Logo S/S Top XL

パンダ様専用2点セットです。Supreme2023A/WClassicLogoS/STop定価12100円カラー:whiteサイズ:XL新品未使用2枚購入しましたが一枚を着用したところ通常のTシャツより大きめのつくりだったため出品しました。新品未使用未開封です。通常のプリントではなく刺繍となっていますので高級感があり洗濯しても落ちたりしないデザインですのでおすすめです。売り切りたいので格安で出品させて頂きます。メルカリ便ではなく佐川急便元払いでの発送となります。また申し訳ありませんが購入代行業者への販売はしておりません。ご了承ください。ナナミカ nanamicaノースフェイスNORTHFACEノンネイティブ nonnativeヒューマンメイド humanmadeウィンダンシー windandseaフラグメントデザイン fragmentdesignシュプリーム supremeオンブレニーニョ hombreninoディセンダント descendantネイバーフッド neighborhoodパープルレーベルpurplelabelシュプリーム supremeWTAPSダブルタップス西山徹 TET窪塚洋介ナナミカ nanamicax-girlエックスガールx-largeエクストララージsilasサイラスbeamsビームスunitedarrowsユナイテッドアローズfreaksstoreフリークスストアamericanragcieアメリカンラグシーpatagoniaパタゴニア#supreme#シュプリーム#thenorthface#ノースフェイス#windandsea#ウィンダンシー#wtaps#ダブルタップス#descendant#ディセンダント#neighborhood#ネイバーフッド#キムタク#窪塚洋介#藤原ヒロシ#ZORN#コムデギャルソン#ジュンヤワタナベ柄・デザイン···プリント(ロゴなど)カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···クルーネック



