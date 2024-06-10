超美品 LOUISVUITTON タイガ ヴェルティカル 長財布 ヴィトン

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ご覧いただきまして、ありがとうございます。※必ず自己紹介を読んでからルールに沿ってコメントお願い致します。※値引きコメントだけして応答しない方に関しては即ブロックさせていただきます。LOUISVUITTON、タイガヴェルティカル長財布です。※あまり目立ちませんが、型押しのイニシャルが入っています。不具合もなく、末長くご使用いただけます。状態は写真をご確認ください。中古品にご理解いただける方のみご購入ください。#LOUISVUITTON#ヴィトン#タイガ#ヴェルティカル#長財布■ブランドLOUISVUITTON/ルイヴィトン■付属品保存袋■シリアルCA2175■購入元国内正規店・直営店■採寸縦:20cm、横:9.5cm、幅:2cm※多少の誤差はご了承ください。◎注意点◎こちらの商品は全て正規品の本物です。無いとは思いますが万が一正規品では無かった場合は全額返金いたします。ですが、思っていた状態や商品と違ったり等の理由では返品は受け付けていませんので、良く状態を確認して同意してくれた方のみご購入のほど、よろしくお願いいたします。購入してくれた方は、上記の文章に同意してくれたと解釈させて頂きます。‼️無言購入OKです‼️閲覧していただき、ありがとうございます。最後まで誠意を持って対応させていただきますので、よろしくお願いいたします！管理番号LV75232111-BHF(DIH)