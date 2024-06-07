未使用 Vivienne Westwood ヴィヴィアンウエストウッド 長財布

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VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッド長財布ブラックの上質なレザーがお洒落なヴィヴィアンの長財布です！小銭入れ、札入れ、十分量のカードスロットが搭載されているためとても使いやすいアイテムです！こちらの品はメルカリなどもで流通量が少ないため人と被りたくない方にもおすすめです！■ブランドVivienneWestwood■カラーブラック■サイズ幅約18cm×高さ約10cm×マチ約1.5cm■仕様小銭入れ1、札入れ1、フリーポケット4、カードスロット7■素材本革■購入場所大手リユースブランドショップ■状態未使用品のため傷や汚れなどなく綺麗な状態です。■付属品なしこの機会にお手頃価格で人気ブランド財布のバリエーションを増やしてみるのはいかがでしょうか！※新品では無くあくまでも中古品です。画像に写り込まない汚れや傷、年式による劣化、使用感の捉え方における個人差、状態の見落としなどがある場合がありますのでご理解頂いた上でご購入下さい。即購入、無言購入、無言取引ok。質問などある方はお気軽にお問合せください。ご購入前にプロフィールのご一読をお願いいたします！