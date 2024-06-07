グラレット キャップ ペプシコーラCM香里奈着用

グラレットのキャップです。以前香里奈がペプシコーラのCMで着用してたタイプです。香里奈は555でした。通販で購入しましたがそのまま自宅保管していました。



岡田准一、松本潤、香里奈が「ペプシネックス」新CMに登場 | ORICON NEWS



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