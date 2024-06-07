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グラレット キャップ ペプシコーラCM香里奈着用
商品番号 E34994353756
商品名

グラレット キャップ ペプシコーラCM香里奈着用
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グラレットのキャップです。以前香里奈がペプシコーラのCMで着用してたタイプです。香里奈は555でした。通販で購入しましたがそのまま自宅保管していました。
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http://narcologia.ru/goods/sepulchral720932.html

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