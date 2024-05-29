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カラー...ブラウン素材...本革・全長 約107㌢（ベルト部分104）・巾 4.5㌢・バックル 縦6.5横7.5・size表記 9538★2007年か2008年 スイス ジュネーブのセレクト で購入の記憶です 当時何度か使用しその後クローゼットにて 長期保管です。スタッズはキレイだと思いますが、革は元々このような風合いです。古いものです。写真でよく確認ししていただければと思います。細かく気になる方はご遠慮下さい。