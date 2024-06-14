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AMI PARIS アミ クラシックマフラー USF405
商品番号 N74915560912
商品名

AMI PARIS アミ クラシックマフラー USF405
ブランド名 アミ
特別価格 税込 10,335 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリア正規店購入の新品本物です。[ブランド]AMIPARIS(AMIALEXANDREMATTIUSSI)アミパリス[カラー]ブラック/レッド[品番]USF405.334NOIRモデル[付属品]紙タグ　布袋[素材]ウール100％[製造国]イタリア[サイズ]幅26　高さ195cm(フリンジ含まず)　記載数値はメジャーでの実寸となっております。若干の差異はご了承願います。柄・デザイン...無地
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