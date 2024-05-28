【美品　ＸＬ】00s アンブロ　イングランド代表　ゲームシャツ　柴田ひかり

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☆UMBROのTシャツです。ＸＬというサイズのため、一枚での着用は勿論、中にロンＴやシャツ、パーカーを着てレイヤードできるなど、色々な着方ができ楽しめます。☆染みや汚れ着用感はなく、目立つ傷も無い美品です。写真のとおり、かなり状態は良い方だと思います。☆裄丈54.5着丈74.5身幅60☆ペット、たばこの無い環境で保管しています。