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- 【美品 ＸＬ】00s アンブロ イングランド代表 ゲームシャツ 柴田ひかり
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商品詳細
☆UMBROのTシャツです。ＸＬというサイズのため、一枚での着用は勿論、中にロンＴやシャツ、パーカーを着てレイヤードできるなど、色々な着方ができ楽しめます。☆染みや汚れ着用感はなく、目立つ傷も無い美品です。写真のとおり、かなり状態は良い方だと思います。☆裄丈54.5着丈74.5身幅60☆ペット、たばこの無い環境で保管しています。
http://narcologia.ru/goods/voiceless879059.html
http://narcologia.ru/goods/organization76862.html
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