ネクタイ 個性的 柄 メッシュ スーツ オフィス 通勤 コスプレ 赤 青

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☆タイムセール☆5,980円→4,680円説明文全てご了承いただけましたら即購入可◎値下げ不可×ネクタイ２本セットメッシュのようなネクタイです。先は透けています。波のような模様は見る角度によって表情が変わるとても素敵な商品です。涼しげで残暑にも最適です。人と被りたくない方にオススメです！※中古品にご理解頂ける方。※目立った損傷は見当たりませんが、新品同様の状態をお求めの方、神経質な方はご遠慮下さい。※梱包材の大きさに合わせた畳み方になります。シワが付く恐れがあります。※猫を飼っています。猫の毛が付く恐れがあります。柄・デザイン···その他カラー···レッド