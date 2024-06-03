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美品✳︎car hartt✳︎デトロイトジャケット　men's
商品番号 R68423382019
商品名

美品✳︎car hartt✳︎デトロイトジャケット　men's
ブランド名 カーハート
特別価格 税込 13,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

《men's》カーハート　デトロイトジャケット　Mサイズ90年代　ヴィンテージ‥色褪せ、色焼けなし‥襟元、手首、型崩れなし購入後、1回のみ着用でとても美品です。US規格のMサイズなので大きめです。素材···100%コットンカラー···ブラックジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし
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