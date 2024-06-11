

BSフレアペンダントチャーム金無垢22K STACK BS FLEUR A V2 BSフレアペンダントチャーム金無垢22K STACK BS FLEUR A V2



BSフレアペンダントチャーム金無垢22K STACK BS FLEUR A V2 BSフレアペンダントチャーム金無垢22K STACK BS FLEUR A V2



BSフレアペンダントチャーム金無垢22K STACK BS FLEUR A V2 BSフレアペンダントチャーム金無垢22K STACK BS FLEUR A V2



BSフレアペンダントチャーム金無垢22K STACK BS FLEUR A V2 BSフレアペンダントチャーム金無垢22K STACK BS FLEUR A V2



BSフレアペンダントチャーム金無垢22K STACK BS FLEUR A V2 BSフレアペンダントチャーム金無垢22K STACK BS FLEUR A V2



BSフレアペンダントチャーム金無垢22K STACK BS FLEUR A V2 BSフレアペンダントチャーム金無垢22K STACK BS FLEUR A V2



BSフレアペンダントチャーム金無垢22K STACK BS FLEUR A V2 BSフレアペンダントチャーム金無垢22K STACK BS FLEUR A V2



BSフレアペンダントチャーム金無垢22K STACK BS FLEUR A V2 BSフレアペンダントチャーム金無垢22K STACK BS FLEUR A V2



BSフレアペンダントチャーム金無垢22K STACK BS FLEUR A V2 BSフレアペンダントチャーム金無垢22K STACK BS FLEUR A V2



BSフレアペンダントチャーム金無垢22K STACK BS FLEUR A V2 BSフレアペンダントチャーム金無垢22K STACK BS FLEUR A V2



BSフレアペンダントチャーム金無垢22K STACK BS FLEUR A V2 BSフレアペンダントチャーム金無垢22K STACK BS FLEUR A V2



BSフレアペンダントチャーム金無垢22K STACK BS FLEUR A V2 BSフレアペンダントチャーム金無垢22K STACK BS FLEUR A V2



BSフレアペンダントチャーム金無垢22K STACK BS FLEUR A V2 BSフレアペンダントチャーム金無垢22K STACK BS FLEUR A V2



BSフレアペンダントチャーム金無垢22K STACK BS FLEUR A V2 BSフレアペンダントチャーム金無垢22K STACK BS FLEUR A V2



BSフレアペンダントチャーム金無垢22K STACK BS FLEUR A V2 BSフレアペンダントチャーム金無垢22K STACK BS FLEUR A V2

材質···ゴールドカラー···ゴールド 2021年国内クロムハーツ直営で購入付属品ペンダント革袋をお付けします本物保証 身に付けなくなったのでお譲りしますが、自宅にて素人が保管してましたので神経質な方はご遠慮下さい。写真を多く付けてますので、状態を確認しご納得のうえご検討頂ければと思います。写真にあるものが全て（インボイス等はありません）ですので、予めご納得のうえご検討下さい。すり替え防止のため返品はご遠慮ください。