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BEAMS ビームス セットアップ ダブルスーツ グレンチェック グレー M②
商品番号 G83588483200
商品名

BEAMS ビームス セットアップ ダブルスーツ グレンチェック グレー M②
ブランド名 ビームス
特別価格 税込 7,869 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●アイテムBEAMSビームスセットアップダブルスーツグレンチェックグレーM商品CD:1B●サイズジャケットMサイズ肩幅45cm身幅54cm袖丈60cm着丈75cmパンツMサイズウエスト82cm股上32cm股下69cm総丈97cm裾幅23cm※素人採寸のためご理解ある方のみ宜しくお願い致します。平置き実寸。着画はお断りいたします。●素材ジャケット表生地ポリエステル64%レーヨン34%ポリウレタン2％裏地ポリエステル100％パンツ表生地ポリエステル64%レーヨン34%ポリウレタン2％裏地ポリエステル100％●状態傷や汚れは目視でありませんが自宅保管のためご理解ある方のみ宜しくお願い致します。新品未使用タグ付きの商品です。(神経質な方はご遠慮ください。)●カラーグレーグレンチェック●その他定価5万前後生地の厚さ普通●配送仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/enquire554289.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic236137.html
http://narcologia.ru/goods/unusable918974.html
BEAMS ビームス セットアップ ダブルスーツ グレンチェック グレー M②
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