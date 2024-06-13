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ナンガ　コインケース
商品番号 R95337390704
商品名

ナンガ　コインケース
ブランド名 ナンガ
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色はブラック人気色の即完商品です☆お探しだった方、是非。サイズ　H11×W7.5cmキャッシュレス時代に適したコインケースお財布代わりに小銭とカードなどをミニマムに収納できるコインケース。近所へのお買い物やお散歩にぴったりなサイズ感。旅行やレジャーシーンでは、サブの財布としてご利用いただくにも十分なサイズになっています。小銭はもちろん、カード類も4、5枚程度は収納できます。さらに、内側にはメッシュポケットを2つ備えており、カードと小銭を仕分ける事もでき、内側で中身がバラバラにならないように設計されています。デザインは、中綿を入れ、外側にはステッチを入れる事で、NANGA(ナンガ)のダウンジャケットやスリーピングバッグを連想させるものになっています。ナンガらしいデザインに仕上がっています。また、フロントのNANGA(ナンガ)のロゴがアクセントに。また、長さ調整のできるショルダーコードの為、首から下げたり、バッグに付けて携帯する事も可能。
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