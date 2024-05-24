drew house ドリューハウス　コーデュロイシャツ　セットアップ

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drewhouseドリューハウス コーデュロイシャツ セットアップ公式オンラインストアにて購入致しました。着用しなくなった為出品致します。サイズ シャツ 平置き計測XL肩幅約55cm身幅約68cm袖丈約30cm着丈約78cmサイズ パンツ 平置き計測34ウエスト約44cm股上約40cm股下約80cm総丈約115cm