TOMWOODトムウッドSquareChainスクエアチェーンネックレス

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商品詳細
即購入もOKです。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━その他アイテムも宜しければご覧ください↓#メタち出品リスト━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・コンディション新品で購入したものを試着したのみの美品です。定価45100円Silver925(スターリングシルバー)20.5インチ箱付きよろしくお願いします！
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