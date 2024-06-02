ピアス メンズ フープピアス 黒 ローマ数字 ピアス

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【おしゃれなデザイン】ピアスブラックメタルに謎のローマ数字を合わせると、デザインが新鮮で面白くなり、身につけてもあまり重苦しくないピアスメンズです。フープピアスメンズは定番の質感を演出し、すっきりとしたフォルムでモダンな男性らしいピアスメンズ人気を作ります。金属アレルギー対応ピアスメンズ人気のローマ数字はおしゃれな記号で、無限の芸術を含んだフープピアスリングです。18金ピアスメンズはグラマー好きが様々なシーンで合わせられるシルバー925ピアスメンズ人気アクセサリーです。【シルバー925採用】ピアスメンズの地金にはシルバー925を使用し、耐久性があり、アレルギーを恐れない。フープピアスリングメンズは細かく研磨されており、光沢を持続させる。ピアスメンズは汗をかいてもかゆくないので、肌に敏感な方は安心できる金属アレルギー対応ピアスメンズ。メンズピアスの古典的なファッションの形、スタイルは気前がいいで彩を出適して各種の場面のフープピアスメンズ人気アクセサリー。【商品詳細】ピアスは2個販売です。フープピアスメンズの内径：9mm。18金ピアスメンズリングの素材：シルバー925。遮断式金具：ピアスメンズは遮断式なのでキャッチをなくす心配がなく外れにくい。装着過程をより快適にするシルバー925ピアスメンズ。