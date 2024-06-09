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クロムハーツ オーバルスターリング
商品番号 M71844241639
商品名

クロムハーツ オーバルスターリング
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 17,136 円
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商品詳細

CHROMEHEARTSOVALSTARクラシックオーバルスターリング・状態スターに薄い擦れ、目立つ傷や酸化もなく綺麗な中古、刻印もくっきりしてます・日本サイズ23号・付属画像2付属品を全てつけます・発送方法らくらくメルカリ便送料無料・購入先ブランド買取り販売店BRINGリング内側に正規刻印あります。あくまで中古品なので神経質な方は注意願います。質問ございましたら気軽にコメントください。
http://narcologia.ru/goods/reboot199436.html
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