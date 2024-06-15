★未使用★ナイキ エア ズーム フライ 3 【26㎝】ピンク

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ご覧頂き有難うございます。プロフィール確認してからコメントお願いします。ナイキエアズームフライ3●未使用・タグ付き（箱なし）新品ではございますが店頭展示品のため試し履きなども行れている場合もござまいす。小キズや小さな汚れ等がある場合もございます。予めご了承下さいませ。）●カラー ピンク●サイズ 26㎝●型番 CT2405-606《商品説明》ハイペースで長距離を走るなら、トレーニングとレースの両方に適したシューズがおすすめ。この最新モデルには、従来よりも柔らかいフォームクッショニングを搭載。耐摩耗性ラバーを使用し、岩の多い路面での耐久性を強化します。これらのアップデートにより、ゴールまで集中して走り抜くことができます。※簡易包装にて発送します。ご了承下さい。ナイキNIKEランニング散歩ジョギングCT2405-606