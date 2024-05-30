Berluti ベルルッティ 名刺入れ

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商品詳細
素材...本革ベルルッティの名刺入れです。昨年10月にパティーヌ後、1時間程度使用いたしました。本物の証拠としてパティーヌ加工票の写真もアップいたしました。（個人情報は消してあります。）中古品だということをご理解の上、購入をお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful159551.html
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