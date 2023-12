IT'S ALL LIGHT! イッツオールライト 財布 Ｘ-PAC ブラック

ご覧いただきありがとうございます。イッツオールライトの二つ折り財布です。X-PACのブラックとなります。近年、X-PACのブラックはあまり販売されておらず、レアリティがあるかと思います。新品未使用で、購入した際のビニールからも出しておりません。他サイトでも出品しております。早い者勝ちですので、ご了承くださいませ。size:H105×W90mm(二つ折り時)color:ブラックmaterial:X-PAC®weight:20〜30g「機能的な財布」をコンセプトに制作したオリジナルウォレットケース。折りたたみ型のコンパクトかつ収納性に優れた財布です。外側に小銭入れ。内側にはお札やカード、鍵などの小物を入れる収納スペースがあります。生地には防水性と軽量化に特化されたX-PAC®を採用。ファスナーには撥水性に優れたアクアガードを使用しており、様々なアウトドアシーンで活躍します。財布形···二つ折り



2020年アウトドア財布イッツオールライト デザイン刷新でより快適に ...



outdoor WALLET(ブラック)



アウトドア財布 it's All Light】デザイン、防水、軽量、耐久性、価格 ...



outdoor WALLET(ブラック) | IT'S ALL LIGHT!



outdoor WALLET(ブラック)



IT'S ALL LIGHT!(イッツオールライト)outdoor WALLET DCF | Outdoor ...



新品】IT'S ALL LIGHT! イッツオールライト outdoor WALLET X-Pac 財布 ...



アウトドア財布 it's All Light】デザイン、防水、軽量、耐久性、価格 ...



キャンプ 登山】アウトドア用のコンパクトな財布を探してる人必見 ...



IT'S ALL LIGHT!(イッツオールライト)outdoor WALLET DCF | Outdoor ...



2020年アウトドア財布イッツオールライト デザイン刷新でより快適に ...



IT'S ALL LIGHT! (@its_alllight) • Instagram photos and videos



ガレージブランド限定!X-PAC素材の形状別コンパクトウォレットまとめ ...



it's all light outdoor WALLET オリーブの通販 by yutaka's shop|ラクマ



2023年最新】it's all lightの人気アイテム - メルカリ