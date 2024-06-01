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リップヴァンウィンクル　ムートングローブ
商品番号 W23900817633
商品名

リップヴァンウィンクル　ムートングローブ
ブランド名 リップヴァンウィンクル
特別価格 税込 2,124 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ムートン素材を用いた筒状の指抜きグローブです。マットなシボ感のある革にひと目惚れし衝動買いしたものの、自分にはタイトなサイズ感でほとんど使用しなかったため出品します。私の手首周りは17センチ、前腕周りは28センチです。私より各寸法が細い方にオススメです。グローブ寸法長さ27センチ幅11センチカラー···ブラック素材···ボア手袋形···指なし
http://narcologia.ru/goods/septet986619.html
http://narcologia.ru/goods/reboot307636.html
http://narcologia.ru/goods/preference930338.html
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