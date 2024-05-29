【新品未使用】カルバンクラインプラティナム　二つ折り財布

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ご覧いただきありがとうございます。 【☆新品未使用☆】カルバンクラインの二つ折り財布になります。表面は写真の反射部分の色が実物の色に近いです。小銭入は中で二分割になっております。自宅での長期保管品になります。あくまで自宅保管になりますので、神経質な方はご遠慮下さい。ご理解いただける方のご購入をお待ちいたしております。#カルバンクライン#CALVINKLEIN#カルバンクラインプラティナム#二つ折り財布#エナメル#ブルー系