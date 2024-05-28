【即購入◎】ジャスティンデイビス クラウン ネックレス

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商品詳細
JUSTINDAVISジャスティンデイビスJULIETネックレスです(*^^*)■詳細(以下サイト引用↓)￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ブランドモチーフのクラウンに一粒のストーンが輝きを放ちながら揺れる大人気のデザイン。クラウン部分のシルバーの仕上げはいぶし、シャイニーからお選びいただけ、ストーンもクリア、ブラックの2色をご用意。ロングセラーのネックレスです。素材：SILVER925/CUBICZIRCONIA仕上げ：いぶし※チェーンはシャイニー石の色：BLACKサイズ：40cm⚫︎状態：10年ほど前に購入。1年ほどよく着けていて、いぶし感はありません。汚れ・くすみあり。全体的には不具合なく、磨いて頂ければキレイになるかなと思います(*^^*)⚫︎その他：付属品なし■ご案内￣￣￣￣・即購入OKです(購入前のコメント不要です)・値下げ不可(値下げする際はこちらのタイミングで行います)・取置き不可・コメ逃げ等ブロックさせて頂く場合がございますので、ご了承下さいm(__)mシルバージュリエット定番ユニセックス嵐大野智着用
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