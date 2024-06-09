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ブランドTシャツ　　ジョンメイソンスミス
商品番号 I65828433459
商品名

ブランドTシャツ　　ジョンメイソンスミス
ブランド名 ジョンメイソンスミス
特別価格 税込 5,152 円
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商品詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖なし●状態：試着のみです。とても気にいって購入したのですが私には、似合わなくて…状態は良好。汚れ等につきましてはチェックさせて頂いていますが、細かすぎるものに関しては見落としている可能性もございますので、ご了承ください。発送につきましても、可能な限りコンパクトなサイズで送らせて頂きます。丁寧に梱包はさせて頂きますが、その際にできる折り皺につきましてもご了承願います。天王寺MIOにて、購入しました。
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