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カーボン　シルバー925リング
商品番号 D94469318979
商品名

カーボン　シルバー925リング
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,058 円
在庫状況 あり

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商品詳細

その昔、JOKERという雑誌で特集され購入した物です。定価5万程でした。黒い部分はカーボン素材をハメ込んだ物になります。自身は中指に使用しておりました。#シルバー#925#リング#指輪#カーボン#ボリューム#メンズ
http://narcologia.ru/goods/assessor765503.html
http://narcologia.ru/goods/cotton878661.html
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