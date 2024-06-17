カーボン　シルバー925リング

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商品詳細
その昔、JOKERという雑誌で特集され購入した物です。定価5万程でした。黒い部分はカーボン素材をハメ込んだ物になります。自身は中指に使用しておりました。#シルバー#925#リング#指輪#カーボン#ボリューム#メンズ
http://narcologia.ru/goods/assessor765503.html
http://narcologia.ru/goods/cotton878661.html
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