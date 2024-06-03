US仕入れ　ヴィンテージ　トラッカーキャップ　美品　メッシュ　ベースボール　23

アメリカより仕入れたビンテージトラッカーキャップです。#その他のUSビンテージはこちらサイズはフリーサイズで、青ベースのメッシュキャップにプリントです。使用感はほぼ無く、パリッとしておりますが、後ろのスナップ部分やメッシュ部分にスレによるダメージがあります。使用には問題ないと思われます。古いモノですので、保管時のシワや汚れ、小さなダメージはあります。ゆうパケットポストで発送を予定しております。軽く折りたたんでの発送になります。気になる方は送料プラスで別発送方法への変更も可能です。ビンテージ品に理解のある方、よろしくお願いします。ビンテージアンティークアドバタイジングアメカジ古着企業モノレプリカUSAウエアハウス帽子ベースボールキャップエベッツフィールド野球帽アンティークオールド



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