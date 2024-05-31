新品　コーチ　COACH　ラウンドジップ長財布　ブラック　PVC　a0008

カラー...ブラック財布形...長財布商品をご覧いただきありがとうございます✨✨お品は新品 コーチ COACH ラウンドジップ長財布 ブラック PVCです。#EVEブランド品 商品一覧はこちら◆仕様札入れx2小銭入れx1カード入れx12レシート入れｘ2◆サイズ縦:約10cm横:約19cmマチ:約2.5cm平置き、素人採寸です。多少の誤差あり。◆色ブラック◆素材PVCレザー◆状態・新品未使用品です。 目立つ傷、汚れありません。出品前にメンテナンスクリーニング済みです✨すぐに気持ちよくお使いいただけます✨細かな部分は画像にて確認お願い致します。◆購入場所プロが鑑定済み！古物市場万が一偽物の場合は、速やかに返金致します。◆発送方法簡易包装にて1〜2日で発送致します。◆付属品無し◆注意事項⭐写真を確認していただき状態を把握した上で購入をお願い致します。⭐他に気になる部分がある場合、質問欄にてお気軽にお問い合わせください。速やかに対応させていただきます。⭐写真の撮影環境やお使いの端末により、現物と色味が異なる場合がございます。⭐出品物は記載している商品と付属品のみになります。ブランド箱等、付属品に記載していないその他小物は出品物に含まれません。#長財布#財布#ラウンドジップ長財布#コーチ#COACH



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