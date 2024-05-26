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トムウッド　Knut Ring サイズ58(約18号)
商品番号 E29653933286
商品名

トムウッド　Knut Ring サイズ58(約18号)
ブランド名 トムウッド
特別価格 税込 12,936 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます。こちらの商品は約1年程前にトムウッド取扱店で購入したものです。着用したのは数回のみで変形や大きな傷等もありません。状態については写真でご確認下さい。#TOMWOOD#ナットリング
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