トムウッド　Knut Ring サイズ58(約18号)

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閲覧ありがとうございます。こちらの商品は約1年程前にトムウッド取扱店で購入したものです。着用したのは数回のみで変形や大きな傷等もありません。状態については写真でご確認下さい。#TOMWOOD#ナットリング