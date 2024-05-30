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VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 ターコイズインディアンネックレス
商品番号 D34341833604
商品名

VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 ターコイズインディアンネックレス
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 3,164 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカで買い付けたシルバー925ターコイズインディアンネックレスです。年代物です。全体的にサビや褪色・小傷がございますが、ヴィンテージの雰囲気としてご理解ください。（画像でご確認ください）着用に支障があるダメージはございません。ペンダントトップ有り・無しでご使用いただける2WAYデザインです。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ全長約51㎝（チェーンのみ）素材・年代不明（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。）※ターコイズと記載しておりますが、何の石が使われているかは不明です。ターコイズをふんだんに使用したデザインネックレスです。この機会にいかがでしょうか⁇
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