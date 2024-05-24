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【美品】ポールスミス　ツイストネックレス
商品番号 G31480234028
商品名

【美品】ポールスミス　ツイストネックレス
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材　真鍮サイズ　長さ45.5〜51/トップ2.3×0.5【商品概要】ツイストさせたようなデザインのトップをあしらったネックレス。表面のベースはマット加工で光沢をおさえ、配色部分に光沢のあるメッキを施して質感と色のコントラストを表現しました。角度によって表情が微妙に変化する立体感のあるデザインが首元の上品なアクセントになります。引き輪の留め位置によって長さを変えてお使いいただけます。
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