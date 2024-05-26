NEW ERA キャップ

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NEWERAのキャップです。以前購入したのですが合わずに1度も使用することなく保管してました。サイズは61.5cmです。あくまでも素人保管なので神経質な方は御遠慮ください。画像を見て判断して納得された上でご購入されてください。よろしくお願い致します。カラー···ブラック形···ベースボール