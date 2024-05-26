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シルバーオニキスリング
商品番号 I59263922567
商品名

シルバーオニキスリング
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 3,420 円
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商品詳細

商品詳細高級シルバーが売りの【S\u0026A】が手がけるシルバー925＆オニキスリング。指を完璧にプロテクトする強固な作りは、まさに一級品といえるでしょう。鏡面反射カット加工のプリズムオニキスの高貴な輝きをお楽しみ頂けます。素材：Silver925・オニキスブランド名：S\u0026A-SILVERサイズ:13号
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