（Lサイズ）シルバー925 クラウン\u0026クロスチャーム　王冠

■品名：クラウン クロスチャーム■素材:シルバー925■サイズ:高さ66mm幅40mm多少誤差あり製作段階や保管時の小さい傷は必ず付いてます。神経質な方はご購入ご遠慮ください。画像はサンプルです彫りの深さなど微々たる個体差あります。他のシルバーアクセサリーはコチラ#YOPIOsilver他のペンダントTOPはコチラ#YOPIOsilverTOP◾️ご注意◾️詳細はプロフィールをご確認の程宜しくお願い致します。品番7548096327569865クロムハーツジャスティンデイビスライオンハート好きな方にオススメです。材質···シルバーカラー···シルバー



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