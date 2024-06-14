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（Lサイズ）シルバー925 クラウン\u0026クロスチャーム　王冠
商品番号 Q23922248928
商品名

（Lサイズ）シルバー925 クラウン\u0026クロスチャーム　王冠
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■品名：クラウン　クロスチャーム■素材:シルバー925■サイズ:高さ66mm幅40mm多少誤差あり製作段階や保管時の小さい傷は必ず付いてます。神経質な方はご購入ご遠慮ください。画像はサンプルです彫りの深さなど微々たる個体差あります。他のシルバーアクセサリーはコチラ#YOPIOsilver他のペンダントTOPはコチラ#YOPIOsilverTOP◾️ご注意◾️詳細はプロフィールをご確認の程宜しくお願い致します。品番7548096327569865クロムハーツジャスティンデイビスライオンハート好きな方にオススメです。材質···シルバーカラー···シルバー
http://narcologia.ru/goods/manufacture824841.html
http://narcologia.ru/goods/waveform42117.html
http://narcologia.ru/goods/recycling128714.html

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